В Иране предрекли Сирии «мрачное будущее» после захвата Дамаска оппозицией

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт между протурецкими группировками и сирийскими курдами, вмешательство Турции и Израиля в дела Сирии и рост террористической угрозы могут привести к серьезной дестабилизации в арабской республике после захвата Дамаска вооруженной оппозицией. Такое мнение высказывается в материале иранской газеты Vatan-e Emrooz.

По оценкам издания, «Сирию в лучшем случае постигнет та же участь, что и Ливию». Но «присутствие в Сирии разных международных игроков и военных группировок с различными, а иногда и противоположными взглядами, наличие огромных запасов оружия в руках множества этнических и религиозных групп» приведут к тому, что «у Сирии сложится гораздо более мрачная судьба, чем у Ливии».