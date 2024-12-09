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ЕС получит доступ к редким ископаемым в Латинской Америке из-за сделки с «Меркосур» — ТВ

13:20 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз сможет получить доступ к жизненно важным ресурсам для поддержания своей экономики и конкуренции с КНР после того, как сообщество подписало торговое соглашение со странами Южноамериканского общего рынка («Меркосур»). Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

По его оценкам, сделка с «Меркосур» имеет стратегическое значение для Европы. ЕС стремится укрепить позиции на тех рынках, где активно продвигает свои интересы Китай, в том числе в Южной Америке. Сообщество также пытается найти альтернативные российским источники энергии, поэтому соглашение с «Меркосур» даст возможность получить доступ к литию, графиту и другим возобновляемым источникам энергии для сохранения климатического курса объединения.

Как отметил телеканал, сделку с ЕС активно поддерживали президенты Бразилии и Аргентины Луис Инасиу Лула да Силва и Хавьер Милей. Бразильский лидер выступал за соглашение, поскольку «обозначил защиту окружающей среды приоритетом своей внешней политики», а глава аргентинского государства положил конец сопротивлению сделке с Брюсселем со стороны Буэнос-Айреса после ухода прошлой администрации (2019-2023) президента Альберто Фернандеса.

Издание добавило, что подписание соглашения ускорили угрозы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести торговые пошлины на ввозимые в США товары из других стран. «Приход в США администрации, которая, возможно, будет гораздо более протекционистской и изоляционистской, ускорил достижение соглашения», — приводит CNN Brasil слова неназванного дипломата.

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