Представлена программа международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024

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Организаторы международной конференции по искусственному интеллекту (AI) и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которая пройдет с 11 по 13 декабря, представили предварительную программу мероприятия. В этом году с докладами выступят AI-исследователи и эксперты из России, Китая, Индии, ОАЭ, ЮАР, Индонезии, Бахрейна, Ирана и других стран.

«AI Journey ежегодно собирает внимание миллионов людей по всему миру. В этом году мы хотим раскрыть новую грань значимости и пользы искусственного интеллекта для бизнеса, науки, общества и устойчивого развития, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Искусственный интеллект становится мощным инструментом в руках человека, способным расширять горизонты его возможностей, помочь преодолевать границы между странами. Как правильно пользоваться этими технологиями? Самые успешные AI-практики и кейсы мы рассмотрим совместно с ведущими российскими и международными экспертами из БРИКС и других стран мира».

Программа первого дня конференции будет сконцентрирована на возможностях, которые искусственный интеллект открывает человеку, и его влиянии на планету в целом. Откроет день подкаст на тему ESG: эксперты обсудят, как AI помогает в устойчивом развитии и как он изменит ландшафт профессий будущего. Далее авторитетные мировые AI-эксперты из стран БРИКС+, представители бизнеса и государства примут участие в пленарной дискуссии о роли AI для благополучия человека и общества, которую будет модерировать президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. В масштабном диалоге будет отмечена значимость международного сотрудничества в сфере технологий, результаты внедрения AI-инициатив на сегодняшний день и прогнозы по перспективным разработкам как на уровне конкретных государств, так и для мирового сообщества.

Фокусом программы второго дня станет применение искусственного интеллекта в различных индустриях и бизнесе. День откроют заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Далее выступит старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, который расскажет, как искусственный интеллект становится незаменимым помощником человека, а также анонсирует планы развития существующих технологических сервисов и запуска новых. Далее мировой эксперт в области искусственного интеллекта Джасприт Биндра (Tech Whisperer Limited) выступит с темой «Искусственный интеллект – будущее за пределами ChatGPT», Айша Бин Бишр (Smart Dubai Office) – с темой «Умные города, AI в городском развитии, цифровая трансформация», а Тапива Чивеве (Omnien) представит доклад «AI и ESG: поиск точки пересечения для устойчивого будущего» о симбиотических отношениях между AI и ESG. Джанет Савари из ЮАР, генеральный директор TAIR Labs, расскажет, как искусственный интеллект используется для решения насущных задач в разных областях: от образования и здравоохранения до сельского хозяйства. Программа также будет насыщена выступлениями спикеров технологических компаний – партнеров конференции. В завершение состоится награждение лауреатов Национальной премии за вклад в развитие искусственного интеллекта «Лидеры ИИ».

Третий день, посвященный AI в науке, откроют Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ, и Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. После этого они примут участие в сессии о подведении итогов четырех лет работы ведущих российских исследовательских центров по развитию искусственного интеллекта. 13 декабря внимание аудитории будет прежде всего приковано к выступлениям ученых, в том числе докладу ученого Свагатама Даса из Индийского статистического института «Научный подход: построение понятного, справедливого и прозрачного AI для будущего». Гонзало Феррер Мингес (Сколтех) погрузит аудиторию в Embodied AI – одну из самых динамично развивающихся технологий, рассказав о навигации роботов. А Деди Дарвис (Индонезийский технократический университет) раскроет более специализированную тему – стенографию изображений на основе AI для безопасной передачи данных в системах интернета вещей (IoT). Также выступят другие ведущие российские и международные ученые, которые расскажут о передовых исследованиях в области генеративного искусственного интеллекта, квантовых технологий, кибербезопасности, образования и медицины.

В научный день также пройдет специальный трек AIJ Junior, в котором для самых юных исследователей тему искусственного интеллекта раскроют с самых разных сторон. Спикеры из Сбера, МФТИ, ЭКСМО, НИУ ВШЭ расскажут о применении AI для учебы, развития, чтения, творчества и коснутся других прикладных тематик, актуальных для аудитории трека.

Конференция AI Journey в Москве завершает цикл мероприятий, которые проходят в течение всего года. На сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнований AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Дополнительно в ходе AI Journey будут подведены итоги открытого отбора научных статей AIJ Science. Самые значимые работы войдут в научный журнал, который выпускается совместно с Российской академией наук, а лучшая статья получит денежное вознаграждение.