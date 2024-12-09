16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военных, два танка и восемь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета», — сообщили в ведомстве.