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НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военных

16:12 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 200 военных, два танка и восемь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета», — сообщили в ведомстве.

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