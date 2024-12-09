Зеленский сообщил, что на встрече с Трампом и Макроном обсуждалась заморозка конфликта
18:40 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсуждал заморозку конфликта на Украине.
«Когда мы говорим про замороженный конфликт, то мы про это говорили. Я сказал, что мы больше, чем кто-либо на свете, хотим завершения [конфликта] <…>. Безусловно, дипломатическое завершение спасет много жизней», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста об итогах встречи. Видеозапись ответа публикует агентство УНИАН.
При этом Зеленский добавил, что, по его мнению, против завершения конфликта выступает Россия и, чтобы изменить эту ситуацию, США и Европе следует усилить Украину в военном плане. Кроме того, добавил он, для завершения конфликта Украине нужны гарантии безопасности. По его словам, такой гарантией могло бы стать приглашение присоединиться к НАТО.
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