В Абхазии школы и детсады закроют со вторника из-за энергодефицита
20:40 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Школы и детские сады в Абхазии будут закрыты из-за энергодефицита со вторника. Об этом сообщил и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба на заседании штаба по ситуации в энергоотрасли.
«К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них — со вторника останавливаем работу школ и детских садов», — сказал Бганба. Он не уточнил, на какой срок вводится такая мера.
С понедельника в Абхазии в дневное время свет включают дважды по 2 часа 20 минут. С 21:00 до 07:00 свет не выключают.
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