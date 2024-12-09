В Абхазии школы и детсады закроют со вторника из-за энергодефицита

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школы и детские сады в Абхазии будут закрыты из-за энергодефицита со вторника. Об этом сообщил и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба на заседании штаба по ситуации в энергоотрасли.

«К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них — со вторника останавливаем работу школ и детских садов», — сказал Бганба. Он не уточнил, на какой срок вводится такая мера.

С понедельника в Абхазии в дневное время свет включают дважды по 2 часа 20 минут. С 21:00 до 07:00 свет не выключают.