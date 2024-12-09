Ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны, заявил Путин

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин убежден, что ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны. Такое мнение он высказал на встрече с лидерами парламентов стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Своевременно подготовлена концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. В этом заинтересована и Россия, и наши партнеры, потому что все должно приниматься своевременно с тем, чтобы и те люди, которые передвигаются в рамках нашего объединения из одной страны в другую, работают, и местные граждане чувствовали себя спокойно, уверенно и в безопасности, и те, кто приезжает, были готовы к этой работе, понимали бы, куда они приезжают, знали язык той страны, где они предполагают жить и работать, пользовались социальными возможностями и гарантиями, и сами лично, и члены их семей», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все это должно быть организовано так, «чтобы это было комфортно и тем людям, которые живут в той или иной стране на постоянной основе, гражданами которой они являются, и требуют от государства обеспечения своих прав, гарантий в области трудового законодательства и безопасности».