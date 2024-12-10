Зеленский в ответ на предложение США снизить возраст мобилизации попросил больше оружия
12:05 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский в ответ на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, сделанное накануне, о готовности Соединенных Штатов и союзников вооружить украинских новобранцев в случае снижения призывного возраста попросил оружие для снабжения уже имеющихся бригад.
«В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должна быть поставка ракет», — написал он на своей странице в социальной сети Х.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News жаловался, что западные страны помогли с вооружением и экипировкой лишь двух украинских бригад, несмотря на просьбы Киева помочь вооружить 10 бригад.
НОВОСТИ
- 12:32 10.12.2024
- Индия продолжит тесные контакты с РФ, несмотря на внешнее давление — Минобороны страны
- 12:20 10.12.2024
- Более 100 тыс. единиц оружия изъято из незаконного оборота в России с начала года
- 12:00 10.12.2024
- Многие партнеры США просят Россию «не останавливаться на полпути» на Украине — Нарышкин
- 11:32 10.12.2024
- Две девушки попали под поезд в Москве
- 11:20 10.12.2024
- Россия близка к достижению целей СВО — Нарышкин
- 11:05 10.12.2024
- В ВСУ заявили, что будут «быстро уничтожены» после сокращения Трампом военной помощи Киеву
- 11:00 10.12.2024
- Пресечена попытка БПЛА ВСУ атаковать военный аэродром в Саратовской области — губернатор
- 10:32 10.12.2024
- Зимбабве надеется с помощью России построить свой космодром
- 10:20 10.12.2024
- США помогли союзным формированиям в Сирии занять стратегически важные позиции — WP
- 10:05 10.12.2024
- Товарооборот КНР и РФ за 2024 год превысил $222 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать