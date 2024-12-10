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НОВОСТИ

Зеленский в ответ на предложение США снизить возраст мобилизации попросил больше оружия

12:05 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский в ответ на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, сделанное накануне, о готовности Соединенных Штатов и союзников вооружить украинских новобранцев в случае снижения призывного возраста попросил оружие для снабжения уже имеющихся бригад.

«В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должна быть поставка ракет», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News жаловался, что западные страны помогли с вооружением и экипировкой лишь двух украинских бригад, несмотря на просьбы Киева помочь вооружить 10 бригад.

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