77% россиян ожидают положительных изменений от технологий искусственного интеллекта

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77% россиян ожидают положительных изменений от массового внедрения и использования технологий искусственного интеллекта (AI). Таковы результаты исследования СберСтрахования жизни, проведенного к международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которая пройдет с 11 по 13 декабря.

Исследование проводилось в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке. Как показал опрос, 69% россиян убеждены: дальнейшее развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта поможет изменить жизнь общества в лучшую сторону (в прошлом году так ответили 61% респондентов).

39% жителей страны считают, что современные технологии повысят безопасность на производстве и исключат «человеческий фактор». Почти столько же опрошенных (38%) ждут положительного влияния инноваций на развитие медицины и продолжительность жизни, 36,5% – на повышение качества и удобства жизни. Еще 33% респондентов связывают внедрение AI-технологий с ростом производительности труда, 32% – с повышением уровня безопасности, 29% – с появлением новых возможностей в образовании.

Также положительных изменений россияне ждут в рабочих процессах. 24% опрошенных надеются на развитие производства благодаря AI-решениям и появление новых отраслей экономики. 24% считают, что искусственный интеллект будет выполнять трудную для человека работу, а 15% уверены, что благодаря AI появятся новые востребованные профессии.

Еще 15% россиян ответили, что искусственный интеллект поможет сохранить природные ресурсы и улучшить экологию. При этом 38% опрошенных ждут изменений от применения AI-технологий уже в ближайшие 10 лет.

«Искусственный интеллект должен работать на благо человека: помогать людям жить дольше, улучшать здоровье, повышать безопасность, – подчеркнул вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь. – Как показало наше исследование, россияне ждут применения новых технологий во всех сферах, в том числе в IT (41% опрошенных), промышленности и производстве (24%), образовании (24%), медицине (22%), финансах, банках и страховании (7%), безопасности (5%). В страховании мы уже видим пользу для человека от использования AI. В начале этого года благодаря искусственному интеллекту нам удалось сократить срок урегулирования убытков по страховым случаям с 30 до 5 календарных дней. Это позволяет намного быстрее помогать нашим клиентам в сложной ситуации. Наша цель – платить пострадавшим здесь и сейчас – и делать это за минуты».

В Сбере также готовы делиться своими разработками в AI-сфере. Так, СберСтрахование подписала соглашение о поддержке в области технологий искусственного интеллекта с поисково-спасательным отрядом «Лиза-Алерт», который помогает вертолетному отряду «Ангел». Искусственный интеллект распознает цифровые снимки местности с дронов, и это дает возможность спасать больше жизней.