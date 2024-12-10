Митинги в Тбилиси проводятся при координации с зарубежными спецслужбами — СГБ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антиправительственные митинги в Тбилиси проводятся местными активистами при координации с зарубежными спецслужбами. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

«Обеспечением указанных процессов (митингов в Тбилиси — прим. ТАСС) занимаются местные активисты при координации со специальными службами иностранных государств. Указанный план развивается по апробированному сценарию так называемых цветных революций, в том числе с разными ритуальными сценами и поэтапной деструкцией, кульминацией которого является убийство мирных граждан, что в целом должно способствовать эскалации событий», — говорится в заявлении.