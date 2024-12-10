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Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии

16:00 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мухаммед аль-Башир заявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода.

«Заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству <…>. Оно будет курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта. Нам было поручено вести дела сирийского правительства до 1 марта 2025 года», — сказал аль-Башир по итогам совместного заседания Совета министров, прежде подчинявшегося Башару Асаду, и так называемого Правительства спасения, сформированного в ноябре 2017 года группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории РФ).

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