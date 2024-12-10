39% россиян планируют работать в новогодние праздники
16:32 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более трети россиян (39%) планируют трудиться в новогодние праздники, а многие из тех, кто будет искать подработку на это время, собираются работать водителями и курьерами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», которые имеются в распоряжении ТАСС.
В исследовании приняли участие более 3 500 респондентов из всех регионов России.
«39% опрошенных россиян планируют трудиться в новогодние праздники: 17% из них буду просто работать, 12% — и работать, и подрабатывать, а 10% будут только подрабатывать. Среди тех, кто планирует подрабатывать, 32% респондентов будут искать подработку недалеко от дома. Экономия времени и сил в праздничные дни — очевидный приоритет», — говорится в результатах исследования.
11% респондентов из тех, кто будет подрабатывать на новогодние праздники, планируют работать водителями, еще 11% — курьерами. Далее в рейтинге расположились администратор (7%), аниматор (6%), продавец/кассир (5%) и охранник (5%), сборщик заказов в магазинах (2%), строитель/разнорабочий (2%), фотограф (2%), ведущий мероприятий (2%), грузчик (2%) и официант (1%).
Согласно итогам опроса, большинство респондентов (80%), планирующих подрабатывать, будут это делать по гибкому графику. 17% отмечают сменный график, а 3% — вахтовый метод.
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