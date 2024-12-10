Штраф за отказ водителя пройти медосвидетельствование вырастет до 45 тыс. руб. — поправка

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер штрафа за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения может вырасти до 45 тысяч рублей. Такую поправку одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, следует из думской базы данных.

Изменения предлагается внести в статью 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сейчас штраф составляет 30 тысяч рублей.