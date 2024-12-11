На AI Journey Сбер презентовал семейство роботов-помощников

17:25

Целое семейство новых роботов представили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Умные машины с AI-начинкой созданы в Центре робототехники Сбера.

Забавный робот-аниматроник Топа напоминает избушку на курьих ножках из русских сказок. Разработать и визуализировать этот необычный образ помогли эксперты «Союзмультфильма». А уникальный голос Топы появился благодаря команде SberDevices. С помощью нейросети SymFormer были сгенерированы музыкальные партии, озвученные виртуальными синтезаторами. Сейчас робот забавно топает, делая свои первые шаги. Но с каждым днем он совершенствуется и преодолевает все более сложные препятствия. В будущем Топа научится еще интереснее развлекать детей и взрослых – бегать, прыгать и даже танцевать.

Куба – еще один маленький робот-аниматроник, который помогает исследовать алгоритмы ходьбы и динамического равновесия, а также тестировать разработанные методы и модели машинного обучения с подкреплением в реальности. Идея, конструкция, программное обеспечение и дизайн робота – результат работы команды Центра робототехники Сбера. Куба уже прошел свою первую стометровку, но впереди его ждет еще долгий путь развития – он должен научиться идеально ходить.

Также на AIJ впервые представлен двурукий робот-помощник Краб. Управляющая им AI-технология разработана на основе архитектуры диффузионного трансформера (Embodied AI). Это направление искусственного интеллекта объединяет машинное обучение, компьютерное зрение и робототехнику, позволяя роботам воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с ней без программирования.

Краб продемонстрирует участниками AI Journey навыки эффективной манипуляции: сможет прибраться на столе, брать разные предметы и складывать их в контейнер. Причем посетители стенда смогут произвольно добавлять вещи на стол, и робот самостоятельно спланирует траекторию своих «рук», чтобы взять эти предметы и положить их в контейнер. Краб может использоваться в двух режимах: как с AI-интерфейсом, который позволяет роботу самостоятельно взаимодействовать с разными типами объектов, так и без него – в режиме телеуправления человеком.

Слон – четвертый представитель семейства роботов-помощников. Благодаря AI-модели он понимает вопросы человека и выполняет поставленную задачу – например, способен переместить предметы в одну емкость. С роботом можно и поговорить. Скажем, на вопрос, как скоро он выполнит просьбу, он ответит: «Без проблем, сейчас сделаю». При этом Слон понимает, что он может сделать, а что – нет. Если ошибся, также понимает это и пробует исправиться. Большая языковая модель, которая используется в основе модуля планирования робота, доработана Центром робототехники Сбера. Она формирует план действий на основе запроса пользователя и визуальной информации, получаемой с камер робота.

«Новые роботы, которых мы представили на AI Journey, демонстрируют технологии, которые в будущем помогут создать отличных помощников человеку как в быту, так и на производстве, – отметил директор Центра робототехники Сбербанка Алексей Гонноченко. – Наши умные роботы – еще один важный шаг к созданию роботов общего назначения. Благодаря уникальной AI-начинке они смогут адаптироваться к любым задачам и взаимодействовать с окружающей средой и людьми на интуитивном уровне. Уже сейчас мы создаём роботов для автоматизации складских операций, манипуляционных роботов для кассово‑инкассаторских центров, мобильных мониторинговых роботов, которые могут самостоятельно передвигаться и менять маршрут в зависимости от обстановки. Я очень рад, что наши новые проекты стали участниками такой большой и значимой конференции, как AI Journey. Это еще больше поднимет престиж робототехники и привлечет в наши ряды увлеченную молодежь».

Кроме того, Центр робототехники Сбера совместно с МФТИ впервые на конференции AI Journey представили алгоритм управления, позволяющий робособаке выполнять трюки в стиле паркур – то есть преодолевать препятствия, которые по размеру больше самого робот или сравнимы с ним. Для этого роботу необходимо заранее определить тип преграды и спланировать свои действия. Управляющий алгоритм для робопаркура получен с помощью комплексного обучения с подкреплением (подход End-to-End Reinforcement learning): сначала цифровой двойник робособаки преодолевал препятствия в симуляторе, а затем обученный алгоритм перенесли в реального робота. В результате AI-модель по показаниям с моторов, датчиков и камер принимает решение, как двигаться и и каким образом преодалеть препятствие.