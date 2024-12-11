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Состояние Илона Маска превысило рекордные 400 млрд. долл - Bloomberg

20:30 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $400 миллиардов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, новый рекорд обеспечила продажа акций частной компании Маска SpaceX, что увеличило его состояние на $50 миллиардов, до $439,2 миллиарда.

После значительного снижения состояния в конце 2022 года, когда оно упало на $200 миллиардов, финансовый рост Маска в последние месяцы оказался особенно значительным. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре дала новый импульс: акции компании Tesla выросли на 65% на фоне ожиданий упрощения правил для самоуправляемых автомобилей и отмены налоговых льгот для конкурентов компании.

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