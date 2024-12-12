Под Великой Новоселкой вместо контратаки группа ВСУ сдалась в плен, еще 28 человек погибли

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа солдат 110-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен бойцам группировки войск «Восток» в окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказали сдавшиеся, командование отправило в контратаку бойцов двух бригад — 110-й, а также 48-й инженерной бригады ВСУ.

По словам пленных, им была поставлена задача войти на окраину населенного пункта, закрепиться и дождаться штурмовых групп. «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — сказал ТАСС один из военных.

При попытке контратаки, по информации сдавшихся, погибли 28 человек.