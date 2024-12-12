ЕС необходимо увеличить помощь Украине в случае ее свертывания США — Каллас

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что Евросоюзу необходимо будет увеличить помощь Украине, если США сократят финансирование. Об этом она заявила газете The Guardian.

«Если они (США — прим. ТАСС) сократят помощь, то нам нужно продолжать поддерживать Украину», — сказала Каллас. Финансовая поддержка Киева, по ее словам, «не благотворительность», а отвечает интересам Брюсселя и Вашингтона.

Каллас утверждала, что замороженные активы РФ необходимо использовать для оказания помощи Украине. У украинской стороны есть, по ее выражению, законное право на компенсацию и российские активы, находящиеся в ЕС, являются «инструментом давления на Россию». Она предположила, что российские средства помогут оплатить счет за «весь ущерб», нанесенный Украине.