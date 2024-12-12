Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию в январе — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, которая пройдет в январе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не направлял», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.