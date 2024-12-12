Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию в январе — Песков
14:12 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, которая пройдет в январе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не направлял», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
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