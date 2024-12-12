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НОВОСТИ

Российские войска освободили Новоивановку в Курской области

16:12 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Север» освободили Новоивановку в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка», — рассказали в российском военном ведомстве.

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