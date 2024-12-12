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Генсек НАТО предложил пустить на оборону часть пенсий и соцпособий жителей ЕС

20:00 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые призвал направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат в Европе, дав понять, что военные расходы НАТО должны «превысить 3%» ВВП. Об этом он заявил, выступая с речью в европейском отделении фонда Карнеги (признан в России нежелательной организацией и иноагентом).

По его словам, европейские страны «тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны», заявил он. Рютте также дал понять, что военные расходы стран НАТО должны превысить 3% ВВП, заявив, что страны НАТО «смогли победить в холодной войне, когда они тратили значительно больше 3%».

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