Генсек НАТО предложил пустить на оборону часть пенсий и соцпособий жителей ЕС
20:00 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые призвал направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат в Европе, дав понять, что военные расходы НАТО должны «превысить 3%» ВВП. Об этом он заявил, выступая с речью в европейском отделении фонда Карнеги (признан в России нежелательной организацией и иноагентом).
По его словам, европейские страны «тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны», заявил он. Рютте также дал понять, что военные расходы стран НАТО должны превысить 3% ВВП, заявив, что страны НАТО «смогли победить в холодной войне, когда они тратили значительно больше 3%».
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