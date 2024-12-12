Российские базы остаются в Сирии, где они и были. Других решений пока не принималось - Богданов

20:45 Источник: Интерфакс

Москва рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, борьба с международным терроризмом в САР не закончена, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Базы остаются на сирийской территории, где они и были. Других решений пока не принималось. Базы были там по просьбе сирийских властей, цель была - борьба с террористами, с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Я исхожу из того, что все согласны с тем, что борьба с терроризмом и с остатками ИГИЛ не закончена. Она требует коллективных усилий, и в этой связи наше присутствие и база в Хмеймиме играла важную роль в контексте общей борьбы с международным терроризмом", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии после смены властей в этой стране.