Российские базы остаются в Сирии, где они и были. Других решений пока не принималось - Богданов
20:45 12.12.2024 Источник: Интерфакс
Москва рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, борьба с международным терроризмом в САР не закончена, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Базы остаются на сирийской территории, где они и были. Других решений пока не принималось. Базы были там по просьбе сирийских властей, цель была - борьба с террористами, с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Я исхожу из того, что все согласны с тем, что борьба с терроризмом и с остатками ИГИЛ не закончена. Она требует коллективных усилий, и в этой связи наше присутствие и база в Хмеймиме играла важную роль в контексте общей борьбы с международным терроризмом", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии после смены властей в этой стране.
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