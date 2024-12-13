Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты во Флориде

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты в штате Флорида. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в четверг.

Сухопутные войска и ВМС США, как следует из документа, «недавно успешно провели комплексные летные испытания неядерной гиперзвуковой ракеты с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида». Когда именно был осуществлен запуск, не уточняется. В Пентагоне отметили, что это вторые успешные испытания такого рода в текущем году.

Министр ВМС США Карлос дель Торо назвал осуществленный во Флориде запуск «важной вехой в разработке одной из самых передовых систем вооружений», имеющихся у Вашингтона.