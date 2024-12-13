Кадыров сообщил о присвоении директору Росгвардии Золотову звания Героя России

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов удостоен звания Героя России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!» — написал Кадыров.