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НОВОСТИ

Четыре украинских беспилотника уничтожены над Владимирской областью

10:05 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника над Владимирской областью, сообщили в Минобороны России.

«13 декабря в период с 05:05 до 05:40 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 4 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Владимирской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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