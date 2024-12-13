Лидер новых властей Сирии призвал народ выйти на площади и отметить «победу революции»
11:05 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) призвал сирийцев выйти на площади своих городов и отпраздновать «победу революции». Соответствующее видеообращение размещено в телеграм-канале управления военных операций (руководящий орган новых властей).
«Хочу поздравить наш великий сирийский народ с победой благословенной революции и призываю его выйти на площади, чтобы выразить свою радость по этому поводу», — отметил аш-Шараа, подчеркнув, что в ходе празднований следует воздержаться от «стрельбы и запугивания людей». «После этого давайте займемся построением этой страны», — добавил он.
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