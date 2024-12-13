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Решение США о введении санкций против Грузии — бессмысленное, заявил спикер парламента

11:32 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США о введении санкций против Грузии является непонятным и бессмысленным, особенно на фоне того, как эта же администрация Америки в последние годы правления Михаила Саакашвили закрывала глаза на нарушения прав человека в республике. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.

«Уходящая администрация Америки была во власти и в последние годы правления Саакашвили, когда пытки людей приняли особо жестокий характер, фактически были уничтожены свободные СМИ, а рэкет бизнеса стал частью государственной системы. Мы не помним не то чтобы санкций, но даже четкой позиции от тогдашней администрации, которая и сегодня во власти в США. Из-за этих факторов позиция уходящей администрации Америки (по введению санкций — прим. ТАСС) непонятна и бессмысленна», — сказал Папуашвили.

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