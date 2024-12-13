Россия к 2030 г. может войти в десятку крупнейших экспортеров продовольствия — Минсельхоз

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение экспорта российской продукции АПК к 2030 году до $55 млрд позволит РФ войти в десятку крупнейших экспортеров продовольствия. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2024-2025».

«Теперь перед нами президентом поставлена новая задача увеличить объем экспорта более чем до $55 млрд к 2030 году, что позволит России войти в десятку крупнейших экспортеров продовольствия. Цель амбициозна, но вполне достижима», — сказал Левин.