За вовлечение детей в преступность будет грозить до 10 лет лишения свободы — поправка
13:05 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку, согласно которой максимальное наказание за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления повышается с восьми до десяти лет.
Изменения предлагается внести в статью 150 Уголовного кодекса РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Сейчас за подобное нарушение с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления или трех и более преступлений небольшой и средней тяжести, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической или религиозной ненависти законодательство предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет. Согласно поправке, срок лишения свободы увеличивается до десяти лет.
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