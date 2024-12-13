Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени главе Чечни Рамзану Кадырову. Видео, снятое одним из участников церемонии, имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно кадрам, церемония, в которой приняли участие и другие награжденные, прошла в Кремле. Официально об этом мероприятии не сообщалось.

Указ президента о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II был опубликован в феврале текущего года. Награда главе региона присвоена за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».