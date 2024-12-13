Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
20:00 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени главе Чечни Рамзану Кадырову. Видео, снятое одним из участников церемонии, имеется в распоряжении ТАСС.
Согласно кадрам, церемония, в которой приняли участие и другие награжденные, прошла в Кремле. Официально об этом мероприятии не сообщалось.
Указ президента о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II был опубликован в феврале текущего года. Награда главе региона присвоена за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».
НОВОСТИ
- 20:15 13.12.2024
- Мессенджер Viber заблокирован в России — Роскомнадзор
- 19:20 13.12.2024
- У ВСУ скоро закончатся солдаты для продолжения военных действий — NYT
- 18:40 13.12.2024
- В ЕС обсудят санкции против Грузии, включая визовый режим для дипломатов — представитель
- 18:10 13.12.2024
- Справку об участии в СВО стало возможно получить в центрах госуслуг — Собянин
- 18:00 13.12.2024
- Неизвестные дроны были замечены над американской авиабазой Рамштайн в ФРГ — Spiegel
- 17:32 13.12.2024
- За неделю в плен к ВС РФ сдались 87 украинских военных — МО РФ
- 17:20 13.12.2024
- Cloud.ru признан лидером российского рынка облачных сервисов по итогам 2024 года
- 17:12 13.12.2024
- Медведев назвал грубой ошибкой считать украинцами всех жителей Украины
- 17:00 13.12.2024
- В Грузии запретили использовать маски на митингах
- 16:32 13.12.2024
- Родителей подростка, напавшего с ножом на школьников в Краснодаре, выдворят из России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать