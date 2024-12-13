В ЕС надеются, что новые власти Сирии откажутся от размещения баз РФ
21:20 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Евросоюзе выразили надежду, что новые власти Сирии решат не оставлять в стране российские военные базы. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
«Мы были бы абсолютно довольны, если бы новые власти решили убрать российские базы», — сказал он. На вопрос журналистов о том, намерен ли ЕС доводить до новых сирийских властей свою позицию, дипломат ответил утвердительно.
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