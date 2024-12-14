После почти 13-летнего перерыва в Дамаске заработало посольство Турции
17:00 14.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство Турции в Дамаске возобновило работу после почти 13-летнего перерыва. Как сообщил в прямом эфире телеканал CNN Türk, над зданием дипмиссии поднят турецкий флаг, что означает начало функционирования посольства.
Турецкое посольство в Сирии не работало с марта 2012 года, когда отношения двух стран максимально охладели на фоне серьезных политических разногласий вокруг способов разрешения внутрисирийского конфликта.
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