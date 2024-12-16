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НОВОСТИ

Ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей составил не менее 1 млрд рублей — МВД

09:20 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 700 фактов хищения социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей выявлено в России, ущерб от таких схем составил не менее 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц. Предварительный ущерб бюджету РФ составил не менее 1 млрд рублей», — сказал он.

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