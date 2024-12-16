0
0
20
НОВОСТИ

Россия в 2024 году поставила в Польшу рекордное количество удобрений — СМИ

11:00 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша за первые 9 месяцев текущего года импортировала из России 952 тыс. тонн удобрений, что на 140% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета Pzeczpospolita.

«Количество минеральных удобрений, поставленных из России в Польшу, за девять месяцев 2024 года выросло на 140% до 952 тыс. тонн», — говорится в публикации. Как отмечает издание, данный показатель является рекордным.

По сведениям газеты, стоимость российских удобрений составила 1,3 млрд злотых (около $325 млн). «Удобрения из России импортируются в Польшу во все больших количествах», — констатирует Pzeczpospolita.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 16.12.2024
Аренда однокомнатных квартир в России подорожала почти на 5% в ноябре — исследование
0
109
10:20 16.12.2024
Западная поддержка Украины становится «все более дефицитной» — колумнист Bloomberg
0
133
10:05 16.12.2024
Конфликт протурецких сил и курдов может перерасти в новую гражданскую войну в Сирии — WP
0
158
10:00 16.12.2024
Собянин: Первые новогодние подарки доставлены из Москвы на новые территории
0
157
10:00 16.12.2024
Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $105 тысяч
0
159
09:32 16.12.2024
Угрозы жизни экипажу севшего на мель танкера «Волгонефть-239» нет
0
229
09:20 16.12.2024
Ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей составил не менее 1 млрд рублей — МВД
0
271
09:05 16.12.2024
США ждут большие проблемы из-за дефицита бюджета — Маск
0
312
09:00 16.12.2024
ПВО уничтожила три беспилотника над Брянской областью
0
264
23:23 15.12.2024
Потерпевшими крушение танкерами владеют пермская и московская компании
0
892

Возврат к списку