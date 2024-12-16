Россия в 2024 году поставила в Польшу рекордное количество удобрений — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша за первые 9 месяцев текущего года импортировала из России 952 тыс. тонн удобрений, что на 140% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета Pzeczpospolita.

«Количество минеральных удобрений, поставленных из России в Польшу, за девять месяцев 2024 года выросло на 140% до 952 тыс. тонн», — говорится в публикации. Как отмечает издание, данный показатель является рекордным.

По сведениям газеты, стоимость российских удобрений составила 1,3 млрд злотых (около $325 млн). «Удобрения из России импортируются в Польшу во все больших количествах», — констатирует Pzeczpospolita.