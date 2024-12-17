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При взрыве в Москве погибли начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник

09:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве на Рязанском проспекте в Москве. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сработало взрывное устройство, заложенное в самокат.

«По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — сказала она.

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