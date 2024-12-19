Силы ПВО за ночь сбили 84 украинских БПЛА над регионами России
09:00 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата. 36 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 21 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Воронежской области, по 3 — над территориями Курской и Тамбовской областей и 1 — над территорией Краснодарского края», — сообщили в Минобороны.
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