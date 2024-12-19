Путин назвал упущением, что бойцы в Курской области не получают выплаты СВО
13:05 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал упущением, что воюющие в Курской области бойцы не получают выплаты как участники специальной военной операции (СВО). Путин заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что все будет исправлено.
«Можно и нужно [исправить ситуацию]. Это наше упущение. Для меня это неожиданная информация. Я понимаю, о чем идет речь. Те бойцы наши, военнослужащие, которые воевали на других участках фронта, являются участниками боевых действий. Если их переместили в Курскую область, они все должны получать, я проверю», — сказал президент РФ.
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