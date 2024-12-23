В Нью-Йорке предотвращена попытка теракта против консульства Израиля

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские службы безопасности предотвратили попытку нападения на израильское консульство в Нью-Йорке. Об этом сообщил в четверг генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис.

«Государство Израиль глубоко ценит оперативные действия и сотрудничество американских служб безопасности в предотвращении сегодняшней попытки нападения на наше консульство», — отметил он в заявлении.