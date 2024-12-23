Непогода вернется на юг России в выходные — Вильфанд
16:00 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Передышка» от неблагоприятных погодных условий закончится на юге европейской части РФ в субботу и воскресенье, возможен сход лавин. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В предыдущие дни природа дала „передышку“ Краснодарскому краю, начиная с субботы и воскресенья уже опять приближается ложбина низкого давления и снова начинаются проблемы. В выходные в горных районах Краснодарского края лавиноопасно, причем лавиноопасно уже выше 1,5 км, невысоко. А вот в воскресенье и понедельник в отдельных районах Краснодарского края сильные осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал он.
Метеоролог пояснил, что в понедельник на Черноморском побережье в районе Анапы ветер будет усиливаться до 20 м/с. «То есть опять прогнозируется опасная погода, которая была всего несколько дней назад, „передышка“ закончилась», — заключил он.
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