В ближайшие шесть лет в РФ будет реконструировано 75 аэропортов - Путин

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил о выделении 250 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию 75 аэропортов по всей стране. Об этом он рассказал, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктур.

«Правительству уже поставлены задачи конкретные: за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 млрд рублей. Большие деньги. Это прямое бюджетное финансирование», — сказал Путин.