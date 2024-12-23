При поддержке Сбера построен новый аэровокзал в Магадане

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В режиме телемоста президент России Владимир Путин открыл новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий в Магадане, построенный с финансовым участием Сбера и ВЭБ.РФ. Архитектурный облик и интерьеры терминала отражают особенности природы и богатства края: здание выполнено из стекла с золотыми цветами.

Общий бюджет проекта – 11,75 млрд руб. Объем финансирования Сбербанка – 3,33 млрд руб., участие ВЭБ.РФ – 6,07 млрд руб., из которых 4,07 млрд руб. – льготное финансирование ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития России, предоставляемое приоритетным проектам Дальнего Востока.

Комплекс общей площадью 14,4 тыс. кв. м отвечает лучшим мировым стандартам обслуживания пассажиров. Терминал оборудован современным аэропортовым оборудованием, двумя телетрапами и пятью выходами на посадку. Его пропускная способность – 800 пассажиров в час (до 1 млн пассажиров в год). Проект реализовала компания «АБС Магадан» (совместное предприятие холдингов «Новапорт» и «Аэропорты регионов»).

«Для государства с такой колоссальной территорией, как Россия, транспортная доступность особенно важна, – подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Сейчас Сбер участвует в модернизации сразу нескольких аэропортов в различных регионах страны, и мы видим четкий мультипликативный эффект от этой работы. Новый аэровокзал в Магадане – это не просто новый уровень комфорта пассажиров, но и увеличение числа туристов, создание новых рабочих мест, решение социальных задач. К тому же воздушная гавань – это витрина региона, которая создает у его гостей первое впечатление о нем. И мы рады, что наше участие позволило в сжатые сроки построить аэровокзальный комплекс, соответствующий самым высоким мировым стандартам – и функциональным, и визуальным».

«Дальневосточный федеральный округ демонстрирует стабильный экономический рост, в том числе в сфере туризма. За период с января по октябрь 2024 года в город Магадан совершено 61,8 тыс. турпоездок, что на 17,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, – рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. – Рост пассажиропотока требует современной аэропортовой инфраструктуры, что особенно важно в условиях безальтернативного сообщения с центральными регионами России. Работа по модернизации аэропортов осуществляется по поручению Президента и в рамках инвестиционного механизма «Фабрика проектного финансирования». Механизм «Фабрики» продолжает совершенствоваться, чтобы отвечать требованиям инвесторов масштабных проектов государственного значения».

«Новый терминал аэропорта в Магадане обеспечит современный уровень комфорта для пассажиров, транспортную доступность этой уникальной территории, повысит туристическую привлекательность региона, – отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. – Открытие нового аэропортового терминала – значимое событие для жителей, гостей и туристов. Мы видим высокие социальные эффекты от таких проектов. Люди, когда приезжают в аэропорт или уезжают из города, сразу замечают, что им предоставлена услуга совершенно другого качества. Запрос на модернизацию аэропортов сейчас высокий. На рассмотрении в ВЭБ.РФ находится 6 проектов, которые могут обслужить до 10 млн пассажиров в год. Только в этом году при участии ВЭБ.РФ сданы в эксплуатацию терминалы в трех городах».

Аэропорт Магадан (Сокол) имени Владимира Высоцкого – воздушная гавань федерального значения – входит в одобренный президентом РФ мастер-план развития города. Аэропорт обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской области с другими субъектами РФ и различными районами региона.