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Генерал Алаудинов: Есть такие пленные, которые сидят уже и третий год...

20:33 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине в вопросах обмена есть дело только до представителей батальонов «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими, запрещены в РФ). Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Есть такие пленные, которые сидят уже и третий год. И украинские у нас сидят, которых они не забирают и не хотят обменивать, потому что им есть дело только до „азовцев“ и „айдаровцев“, — сказал он. — Но как бы оно ни было, даже в этом случае я считаю, что слава богу, что такой обмен произошел и на данный момент идет этот обмен».

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