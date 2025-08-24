Мерц об американских пошлинах: Возможно, мы еще легко отделались…
21:10 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ следует выйти за рамки торгового соглашения между США и Европейским союзом (ЕС) и в ближайшие годы найти новых торговых партнеров .
«Как нам управлять мировой торговлей, если, например, американцы больше не готовы играть по правилам Всемирной торговой организации?» — сказал Мерц на Дне открытых дверей в Берлине, организованном правительством ФРГ. «Мы должны искать партнеров в мире, которые разделяют наши взгляды», — подчеркнул он.
«Нам нужны хорошие экономические отношения с США, и, возможно, мы еще легко отделались», — подчеркнул канцлер ФРГ, отметив, что торговые возможности могут открыться в Южной Америке, Азии и Африке и должны быть взаимовыгодными. «Мы должны последовательно идти по этому пути», — сказал Мерц.
