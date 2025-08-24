Германия выступила против инициативы вступления России в НАТО в 90-е годы - Der Spiegel
20:20 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа, и особенно Германия, решительно выступали против вступления России в НАТО в 1990-е годы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
По информации издания, в 1994 году американский президент Билл Клинтон был серьезно настроен на принятие России в НАТО и обсуждал этот вопрос с Борисом Ельциным, который в то время занимал пост президента России. Журнал проанализировал конфиденциальные документы 1994 года, когда страны НАТО приняли принципиальное решение о принятии в альянс государств бывшего Варшавского договора. Среди этих документов — письма канцлера Гельмута Коля Клинтону, доклады немецких дипломатов в Москве и Вашингтоне, а также служебные документы министра иностранных дел Клауса Кинкеля.
Der Spiegel подчеркивает, что 15 января 1994 года в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе прибыл замгоссекретаря США Строуб Тэлботт, который проинформировал собравшихся послов стран альянса о позиции Клинтона. Однако теперь доступные документы показывают, что Клинтон и Тэлботт столкнулись со значительным сопротивлением. Клинтону также противодействовали европейские союзники во главе с правительством Коля. Когда речь зашла о членстве России в НАТО, правительство Германии «было гибким, как бетон», замечает журнал. Тогдашний министр обороны ФРГ Фолькер Рюэ полагал, что принятие России в НАТО стало бы «свидетельством о смерти» альянса. Однако позже он пересмотрел свою позицию, констатирует Der Spiegel.
НОВОСТИ
- 21:10 24.08.2025
- Мерц об американских пошлинах: Возможно, мы еще легко отделались…
- 21:00 24.08.2025
- Атаки ВСУ на нефтепровод МИД Венгрии приравнивает к посягательству на суверенитет
- 19:30 24.08.2025
- Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями двух новых модификаций зенитных ракет.
- 19:05 24.08.2025
- Британия намерена продолжать программу подготовки украинских военных и в 2026 году
- 18:10 24.08.2025
- Вице-президент США рассказал в каком случае, по его мнению, может появиться соглашение между РФ и Украиной
- 16:17 24.08.2025
- Из украинского плена вернулись 146 российских военнослужащих – МО РФ
- 13:30 24.08.2025
- Итальянский суд решил держать задержанного подозреваемого во взрывах «Северных потоков» под стражей
- 13:05 24.08.2025
- В здании Центрального детского магазина в Москве признаков пожара не обнаружено - МЧС
- 12:47 24.08.2025
- Из Центрального детского магазина в Москве эвакуированы посетители из-за хлопка и задымления
- 12:35 24.08.2025
- В Киев приехал спецпосланник президента США Кит Келлог
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать