Германия выступила против инициативы вступления России в НАТО в 90-е годы - Der Spiegel

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа, и особенно Германия, решительно выступали против вступления России в НАТО в 1990-е годы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, в 1994 году американский президент Билл Клинтон был серьезно настроен на принятие России в НАТО и обсуждал этот вопрос с Борисом Ельциным, который в то время занимал пост президента России. Журнал проанализировал конфиденциальные документы 1994 года, когда страны НАТО приняли принципиальное решение о принятии в альянс государств бывшего Варшавского договора. Среди этих документов — письма канцлера Гельмута Коля Клинтону, доклады немецких дипломатов в Москве и Вашингтоне, а также служебные документы министра иностранных дел Клауса Кинкеля.

Der Spiegel подчеркивает, что 15 января 1994 года в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе прибыл замгоссекретаря США Строуб Тэлботт, который проинформировал собравшихся послов стран альянса о позиции Клинтона. Однако теперь доступные документы показывают, что Клинтон и Тэлботт столкнулись со значительным сопротивлением. Клинтону также противодействовали европейские союзники во главе с правительством Коля. Когда речь зашла о членстве России в НАТО, правительство Германии «было гибким, как бетон», замечает журнал. Тогдашний министр обороны ФРГ Фолькер Рюэ полагал, что принятие России в НАТО стало бы «свидетельством о смерти» альянса. Однако позже он пересмотрел свою позицию, констатирует Der Spiegel.