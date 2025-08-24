Британия намерена продолжать программу подготовки украинских военных и в 2026 году

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские инструкторы продолжат осуществлять подготовку украинских военных в 2026 году. «Продление операции Interflex как минимум до конца 2026 года было объявлено министром обороны» Джоном Хили, отмечается в сообщении военного ведомства. По словам министра, с начала 2022 года во время этой программы по обучению новобранцев ВСУ свыше 50 тыс. украинцев получили «жизненно важные боевые навыки».

Обучение, срок которого увеличен с пяти до семи недель, осуществляется преимущественно на территории Великобритании.