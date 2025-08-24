Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями двух новых модификаций зенитных ракет.

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Северной Кореи наблюдал за испытаниями двух новых модификаций зенитных ракет. В ходе проверки военная техника доказала свою эффективность в нанесении ударов по различным воздушным целям, в том числе и беспилотникам, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Проведение испытаний с большой вероятностью является ответом на совместные военные учения Вашингтона и Сеула, которые председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын назвал проявлением враждебных намерений.