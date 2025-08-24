0
0
109
НОВОСТИ

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями двух новых модификаций зенитных ракет.

19:30 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Северной Кореи наблюдал за испытаниями двух новых модификаций зенитных ракет. В ходе проверки военная техника доказала свою эффективность в нанесении ударов по различным воздушным целям, в том числе и беспилотникам, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Проведение испытаний с большой вероятностью является ответом на совместные военные учения Вашингтона и Сеула, которые председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын назвал проявлением враждебных намерений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:05 24.08.2025
Британия намерена продолжать программу подготовки украинских военных и в 2026 году
0
156
18:10 24.08.2025
Вице-президент США рассказал в каком случае, по его мнению, может появиться соглашение между РФ и Украиной
0
256
16:17 24.08.2025
Из украинского плена вернулись 146 российских военнослужащих – МО РФ
0
358
13:30 24.08.2025
Итальянский суд решил держать задержанного подозреваемого во взрывах «Северных потоков» под стражей
0
468
13:05 24.08.2025
В здании Центрального детского магазина в Москве признаков пожара не обнаружено - МЧС
0
479
12:47 24.08.2025
Из Центрального детского магазина в Москве эвакуированы посетители из-за хлопка и задымления
0
449
12:35 24.08.2025
В Киев приехал спецпосланник президента США Кит Келлог
0
578
12:02 24.08.2025
Идти на компромиссы в урегулировании конфликта с РФ Зленский, похоже, не собирается
0
644
11:25 24.08.2025
Номера мобильных телефонов, подключенных к Госуслугам, будут проверять на актуальность
0
555
09:30 24.08.2025
Для борьбы с преступностью в Чикаго будут переброшены тысячи бойцов Нацгвардии США
0
581

Возврат к списку