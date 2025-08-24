Атаки ВСУ на нефтепровод МИД Венгрии приравнивает к посягательству на суверенитет
21:00 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия отвергает угрозы Украины и считает удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» нападением на ее суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя последние высказывания Владимира Зеленского.
«Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидаем от них того же», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.
«В последние дни Украина предприняла серьезное посягательство на безопасность нашего энергоснабжения, и посягательство на энергетическую безопасность следует расценивать как посягательство на суверенитет. Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным основанием для нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность», — добавил министр.
НОВОСТИ
- 21:10 24.08.2025
- Мерц об американских пошлинах: Возможно, мы еще легко отделались…
- 20:20 24.08.2025
- Германия выступила против инициативы вступления России в НАТО в 90-е годы - Der Spiegel
- 19:30 24.08.2025
- Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями двух новых модификаций зенитных ракет.
- 19:05 24.08.2025
- Британия намерена продолжать программу подготовки украинских военных и в 2026 году
- 18:10 24.08.2025
- Вице-президент США рассказал в каком случае, по его мнению, может появиться соглашение между РФ и Украиной
- 16:17 24.08.2025
- Из украинского плена вернулись 146 российских военнослужащих – МО РФ
- 13:30 24.08.2025
- Итальянский суд решил держать задержанного подозреваемого во взрывах «Северных потоков» под стражей
- 13:05 24.08.2025
- В здании Центрального детского магазина в Москве признаков пожара не обнаружено - МЧС
- 12:47 24.08.2025
- Из Центрального детского магазина в Москве эвакуированы посетители из-за хлопка и задымления
- 12:35 24.08.2025
- В Киев приехал спецпосланник президента США Кит Келлог
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать