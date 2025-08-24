0
НОВОСТИ

Атаки ВСУ на нефтепровод МИД Венгрии приравнивает к посягательству на суверенитет

21:00 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия отвергает угрозы Украины и считает удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» нападением на ее суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя последние высказывания Владимира Зеленского.

«Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидаем от них того же», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.

«В последние дни Украина предприняла серьезное посягательство на безопасность нашего энергоснабжения, и посягательство на энергетическую безопасность следует расценивать как посягательство на суверенитет. Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным основанием для нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность», — добавил министр.

