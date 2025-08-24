0
Вице-президент США рассказал в каком случае, по его мнению, может появиться соглашение между РФ и Украиной

18:10 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США считает, что решение проблемы о гарантиях безопасности Украины и территориальных вопросов станет ключевым фактором для достижения мирной сделки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Фундаментально, разногласия здесь касаются гарантий безопасности и того, где проходит линия фронта на Украине», — сказал он.

«Итак, что касается того, решим ли мы эти проблемы, мы фактически определили два критически важных вопроса: один для украинцев, другой для россиян. И я думаю, что именно отсюда, если мы в конце концов решим эти проблемы, появится соглашение», — добавил вице-президент США.

