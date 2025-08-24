Из украинского плена вернулись 146 российских военнослужащих – МО РФ
16:17 24.08.2025 Источник: Интерфакс
Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье из украинского плена вернулись 146 российских военнослужащих, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ.
"24 августа текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства обороны.
"Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации - жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - сообщило ведомство.
По его данным, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Как сообщило Минобороны РФ, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - информирует российское военное ведомство.
НОВОСТИ
- 13:30 24.08.2025
- Итальянский суд решил держать задержанного подозреваемого во взрывах «Северных потоков» под стражей
- 13:05 24.08.2025
- В здании Центрального детского магазина в Москве признаков пожара не обнаружено - МЧС
- 12:47 24.08.2025
- Из Центрального детского магазина в Москве эвакуированы посетители из-за хлопка и задымления
- 12:35 24.08.2025
- В Киев приехал спецпосланник президента США Кит Келлог
- 12:02 24.08.2025
- Идти на компромиссы в урегулировании конфликта с РФ Зленский, похоже, не собирается
- 11:25 24.08.2025
- Номера мобильных телефонов, подключенных к Госуслугам, будут проверять на актуальность
- 09:30 24.08.2025
- Для борьбы с преступностью в Чикаго будут переброшены тысячи бойцов Нацгвардии США
- 09:15 24.08.2025
- Посол Индии в РФ: Индийские компании продолжат закупать нефть там, где им выгоднее
- 09:00 24.08.2025
- Белый дом одобрил передачу Украине 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM - WSJ
- 20:30 23.08.2025
- С начала СВО из Украины в Румынию сбежал почти целый «корпус» солдат ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать