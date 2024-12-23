Премьер Словакии сообщил в соцсети, какие вопросы он обсуждал на встрече с Путиным в Кремле

10:43 Источник: Интерфакс, ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети написал, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину.

«Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на [слова] Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых [вариантов] транзита газа через Украину на нашу [словацкую] территорию», - сообщает ТАСС

Фицо также сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным отношения между двумя странами, а также возможности мирного решения конфликта на Украине.

"В длительной беседе мы с В.Путиным обменялись мнениями о военной ситуации на Украине, возможности скорейшего мирного окончания войны, взаимоотношениях Словацкой Республики и Российской Федерации, которые я намерен стандартизировать", - написал Фицо на своей странице в социальной сети.

По его мнению, в этом помогут мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, в которой "решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР", - пишет Интерфакс