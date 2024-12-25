Почти половина россиян предпочли бы премию вместо корпоротива - опрос

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина россиян предпочли бы премию новогоднему корпоративу. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в ТАСС.



«Около половины (46%) россиян сообщили, что предпочли бы получить премию вместо вечеринки. У 20% сотрудников в этом году нет корпоративов, так как их компании отказались от этой традиции. 17% видят в мероприятии удобный повод для неформального общения с коллегами», — говорится в результатах опроса.



Каждый десятый (10%) считает, что работа и развлечения должны быть разделены, поэтому посещает корпоративы редко. Только 7% признались, что с радостью готовятся к мероприятию, тщательно выбирая костюмы и предвкушая праздник.



